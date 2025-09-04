Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Turquía
  3. Sapanca
  4. Residencial
  5. Casa
  6. Vistas al mar

Casas del mar en Venta en Sapanca, Turquía

villas
4
Casa Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Villa 4 habitaciones en Sapanca, Turquía
Villa 4 habitaciones
Sapanca, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 277 m²
Número de plantas 3
Villas con Vista al Bosque y Piscinas Privadas en una Comunidad Cerrada en Sapanca Sapanca, …
$630,516
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir