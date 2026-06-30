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Fully Furnished 1+1 Apartment in Prestigious Çankaya – Ideal for Diplomats, Expats & Embassy Staff en Cankaya, Turquía
Fully Furnished 1+1 Apartment in Prestigious Çankaya – Ideal for Diplomats, Expats & Embassy Staff
Cankaya, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 83 m²
Piso 1/4
Situado en la calle Mahmut Yesari, una de las calles residenciales más prestigiosas y buscad…
$1,253
por mes
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Agencia
Keller Williams
Idiomas hablados
English, Türkçe
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