Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Turquía
  3. Osmaniye
  4. Residencial
  5. Apartamento

Apartamentos en venta en Osmaniye, Turquía

Apartamento Borrar
Eliminar
2 propiedades total found
Apartamento 3 habitaciones en Osmaniye, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Osmaniye, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 103 m²
Piso 8/14
Descubra KUZEY Massar – obra maestra de lujo vista mar de Estambul 🏗️⛵ Un proyecto residenci…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Apartamento 4 habitaciones en Osmaniye, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Osmaniye, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 158 m²
Piso 7/14
Descubra KUZEY Massar – obra maestra de lujo vista mar de Estambul 🏗️⛵ Un proyecto residenci…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Osmaniye, Turquía

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir