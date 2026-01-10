Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Turquía
  3. Osmaniye
  4. Residencial

Propiedades residenciales en venta en Osmaniye, Turquía

2 propiedades total found
Apartamento 3 habitaciones en Osmaniye, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Osmaniye, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 103 m²
Piso 8/14
Descubra KUZEY Massar – obra maestra de lujo vista mar de Estambul 🏗️⛵ Un proyecto residenci…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Apartamento 4 habitaciones en Osmaniye, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Osmaniye, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 158 m²
Piso 7/14
Descubra KUZEY Massar – obra maestra de lujo vista mar de Estambul 🏗️⛵ Un proyecto residenci…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Osmaniye, Turquía

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir