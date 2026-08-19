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Apartamentos en la montaña en venta en Ortahisar, Turquía

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1 habitación
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Apartamento 5 habitaciones en Ortahisar, Turquía
Apartamento 5 habitaciones
Ortahisar, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 255 m²
Piso 5/5
Apartamentos de 4 Dormitorios con Vista al Mar en Trabzon dentro de un Complejo Prestigioso …
$260,426
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Apartamento 5 habitaciones en Ortahisar, Turquía
Apartamento 5 habitaciones
Ortahisar, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 223 m²
Número de plantas 5
Amplios apartamentos en venta en un complejo en Bostancı Apartamentos de lujo entrelazados c…
$238,599
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Apartamento 5 habitaciones en Ortahisar, Turquía
Apartamento 5 habitaciones
Ortahisar, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 196 m²
Número de plantas 5
Apartamentos de 3 y 4 Dormitorios con Cocinas Separadas en Ortahisar Beşirli, Trabzon Los ap…
$187,636
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Apartamento 4 habitaciones en Ortahisar, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Ortahisar, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 176 m²
Número de plantas 5
Apartamentos de 3 y 4 Dormitorios con Cocinas Separadas en Ortahisar Beşirli, Trabzon Los ap…
$166,788
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