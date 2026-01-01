Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Dúplex con Terraza en venta en Nilufer, Turquía

No se encontraron objetos en esta región. Sea el primero en añadir su objeto a nuestra plataforma
Propiedades similares áreas circundantes

Puede ver las propiedades en venta en otras secciones de nuestro portal
Ático Ático 4 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Ático Ático 4 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 111 m²
Apartamentos con Vista a la Ciudad en Venta en un Complejo de Un Solo Bloque con Actividades…
$412,073
Villa 6 habitaciones en Bogazici, Turquía
Villa 6 habitaciones
Bogazici, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 280 m²
Número de plantas 3
Villa Independiente de 5 Dormitorios en Venta con Piscina Infinita en Bodrum Esta villa inde…
$676,938
Apartamento 4 habitaciones en Besikduzu, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Besikduzu, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 121 m²
Número de plantas 7
Apartamentos 3+1 cerca del parque acuático con amplias zonas de uso en Besikduzu Los apartam…
$87,518
Sky ApartmentsSky Apartments
Apartamento 4 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 159 m²
Amplias Propiedades con Vistas al Mar en un Complejo con Servicios Completos en Alanya Oba O…
$528,629
Villa 5 habitaciones en Dosemealti, Turquía
Villa 5 habitaciones
Dosemealti, Turquía
Habitaciones 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 395 m²
Número de plantas 2
$45,76M
Apartamento 4 habitaciones en Ikbal Sokak, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Ikbal Sokak, Turquía
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 115 m²
Piso 3/5
$5,34M
AtlantaAtlanta
Apartamento 4 habitaciones en Beylikduzu, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Beylikduzu, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 198 m²
Número de plantas 15
Apartamentos de lujo con alto valor de inversión cerca del puerto deportivo en Beylikdüzü, E…
$256,662
Ático Ático 4 habitaciones en Fethiye, Turquía
Ático Ático 4 habitaciones
Fethiye, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 130 m²
Número de plantas 2
Apartamentos de diseño moderno en una ubicación céntrica en Hisarönü, Fethiye Fethiye, situa…
$330,857
Apartamento 2 habitaciones en Aksu, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Aksu, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 59 m²
Número de plantas 8
Apartamentos en un proyecto con piscina y planes de pago en Altıntaş Los apartamentos se enc…
$130,686
Vienna PropertyVienna Property
Apartamento 3 habitaciones en Goker Sokagi, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Goker Sokagi, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 152 m²
Piso 4/9
1 nombre del proyectoPremium Life Design Apartamentos de lujo Vista Mar Maltepe Estambul sin…
Precio en demanda
Dúplex 4 habitaciones en Fethiye, Turquía
Dúplex 4 habitaciones
Fethiye, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 150 m²
Piso 3/3
Apartamento Dúplex Cerca de la Playa y Todas las Comodidades en Fethiye, Muğla Fethiye se en…
$226,051
Apartamento 2 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 59 m²
Apartamentos con Vistas al Mar y a la Ciudad en Venta en Alanya Konaklı El distrito Konaklı …
$163,288
