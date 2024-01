Apartamenty 2 1 v novom zhilom komplekse - Antaliya rayon Altyntash

Sobre el complejo

Stay Property ofrece nuevos apartamentos 2+1 en el área de Altyntash - Antalya.Área de apartamento de 87 m2. Distancia al mar 6 km.Altyntash – es un microdistrito de Antalya en rápido desarrollo y extremadamente prometedor, que forma parte del popular distrito de Aksu.Una de las principales ventajas de la zona es la comodidad de la ubicación: hay un aeropuerto cerca, las mejores playas de Antalya y el mar limpio. Un cómodo intercambio de transporte le permite llegar rápidamente a cualquier área de la ciudad.Al aeropuerto de Antalya a solo 1,5 km. Este barrio no hace que la zona sea ruidosa, ya que los aviones no vuelan sobre ella, sino paralela a la frontera del barrio. La distancia a las playas de arena de Lara y Kundu es de 2,5 km. El nombre turco de la playa de Lara suena como «Altynkum», que en traducción significa «gold sand». Al mar limpio y la playa de Lara se le asigna con razón la bandera azul de calidad, lo que la convierte en la playa más popular de Antalya entre los turistas: muchos clubes de playa privados tienen un área vallada y ofrecen una gama de servicios por una tarifa adicional. En un radio de 5-20 km de la zona hay 120 mejores hoteles de cinco estrellas en Antalya, 10 de los cuales se encuentran en el TOP-100 hoteles en el mundo. Como el micro-distrito está en proceso de desarrollo, y el municipio de la ciudad invierte activamente en su mejora, los residentes de la zona utilizan la infraestructura de los distritos vecinos de Lara y Muratpasha. El principal centro comercial de Terra City se encuentra a 7 km de Altyntash, Ágora, Ikea y Metro, a 6,5 km, SEC Mall Of Antalya – en 4.5 km.En 20 km del vecindario se encuentra «The Land of Legends» – el parque temático de entretenimiento más grande de Turquía con su propio restaurante, parque acuático y programa de actuaciones, quién no dejará indiferente incluso a un turista experimentado.Altyntash – es la única zona cerca del mar, dentro de la cual no se construyen grandes parcelas de tierra. Esto permite crear complejos espaciosos, líquidos y residenciales con sus propios parques acuáticos, áreas de spa, restaurantes, etc.Muchos proyectos del distrito son desarrollados por arquitectos líderes de Turquía. Por lo tanto, dentro de Altyntash se encuentran los complejos residenciales más modernos con infraestructura y diseño desarrollados.La base para el diseño de edificios de apartamentos es el uso de tecnologías de construcción avanzadas, así como el deseo de máxima comodidad. La ubicación territorial favorable, la proximidad de los mejores hoteles del mundo, las elegantes playas de arena y el mar limpio contribuyen al crecimiento del costo de los bienes raíces en el vecindario, y también lo hacen atractivo para la vida, esta propiedad es adecuada para obtener la ciudadanía turca.