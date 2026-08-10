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Villas con Terraza en venta en Muratpasa, Turquía

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Villa 4 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Villa 4 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 160 m²
Número de plantas 2
Villas modernas con piscina privada en el prestigioso distrito de Güzelbağ, MuratpaşaElegant…
$743,164
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INEST HOMES
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