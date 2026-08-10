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Áticos con piscina en Venta Muratpasa, Turquía

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Ático Ático 3 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Ático Ático 3 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 140 m²
Piso 9/10
En alquiler. Para la inversión Lo que tienes: Áticos a poca distancia de Cleopatra Beach, …
$488,427
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Ático Ático 3 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Ático Ático 3 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 122 m²
Piso 1/5
En alquiler. Para la inversión Lo que consigues: Áticos en un complejo de baja altura cerc…
$391,663
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Ático Ático 3 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Ático Ático 3 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 128 m²
Piso 1
Lo que usted consigue: 2+1 dúplex apartamento con una superficie de 128 m2 se encuentra en e…
$212,388
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TekceTekce
Ático Ático 3 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Ático Ático 3 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Piso 9
Lo que tienes: Consigue un ático de elite 2+1 en un prestigioso complejo en el corazón de Al…
$553,434
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