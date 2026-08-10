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Áticos del mar en Venta Muratpasa, Turquía

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180 propiedades total found
Ático Ático 4 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Ático Ático 4 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 137 m²
Número de plantas 5
Apartamentos Listos para Entrar a Vivir en un Complejo con Zonas Sociales a Pie de Playa en …
$541,404
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Ático Ático 3 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Ático Ático 3 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 125 m²
Apartamentos llave en mano en Alanya Mahmutlar en un complejo de cuatro bloques con todas la…
$212,136
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Ático Ático 4 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Ático Ático 4 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 180 m²
Apartamentos en Venta a 800 Metros de la Playa en Alanya Kestel Alanya, como uno de los prin…
$374,938
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Ático Ático 4 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Ático Ático 4 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 140 m²
Inmuebles en venta en un complejo como el concepto de hotel de cinco estrellas en Alanya Dem…
$264,186
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Ático Ático 3 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Ático Ático 3 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 86 m²
Número de plantas 5
Elegantes apartamentos en un proyecto de concepto hotelero en Alanya Oba Los elegantes apart…
$302,314
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Ático Ático 4 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Ático Ático 4 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 145 m²
Piso 4/4
Propiedades en un complejo con servicios sociales cerca de la playa en Kestel Alanya Con los…
$389,282
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Ático Ático 3 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Ático Ático 3 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 115 m²
Nuevas propiedades inmobiliarias en una ubicación céntrica cerca del mar en Alanya Avsallar …
$290,043
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Ático Ático 5 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Ático Ático 5 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 240 m²
Apartamentos con Vistas Panorámicas a la Ciudad y al Mar en un Complejo de Un Solo Bloque en…
$626,183
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Ático Ático 3 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Ático Ático 3 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 110 m²
Número de plantas 12
Apartamentos con vistas al mar en un complejo de concepto de hotel de cinco estrellas en Ala…
$245,816
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Ático Ático 3 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Ático Ático 3 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 111 m²
Número de plantas 9
Nueva propiedad inmobiliaria con vistas al mar cerca de la playa en Alanya Mahmutlar Las nue…
$183,291
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Ático Ático 3 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Ático Ático 3 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 111 m²
Apartamentos con vista a la ciudad y la naturaleza en venta en Alanya Demirtaş en un complej…
$226,764
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Ático Ático 3 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Ático Ático 3 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 4
Área 271 m²
Apartamentos con Vista al Mar en un Complejo de Bloque Único en Alanya Oba, reconocido como …
$1,03M
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Ático Ático 5 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Ático Ático 5 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 135 m²
Propiedades con Vistas a la Ciudad Cerca del Mar en Alanya Mahmutlar Mahmutlar es una zona f…
$207,795
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Ático Ático 4 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Ático Ático 4 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 167 m²
Número de plantas 11
Pisos con vistas al mar y sistemas domésticos inteligentes en Alanya Los elegantes pisos est…
$784,519
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Ático Ático 5 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Ático Ático 5 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 238 m²
Pisos frente al mar en un complejo hotelero con arquitectura al estilo de Hollywood en Alany…
$749,663
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Ático Ático 4 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Ático Ático 4 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 130 m²
Apartamentos de lujo en un proyecto de concepto de hotel con servicio de traslado en Payalla…
$220,493
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Ático Ático 3 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Ático Ático 3 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 148 m²
Pisos Frente al Mar en un Complejo Social en Alanya Mahmutlar Mahmutlar es conocido como el …
$599,408
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Ático Ático 3 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Ático Ático 3 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 99 m²
Apartamentos con vistas al mar en un complejo con concepto de hotel en Alanya, Turquía Los a…
$336,822
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Ático Ático 3 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Ático Ático 3 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 195 m²
Apartamento Amueblado a 750 m de la Playa en Kestel, Alanya El apartamento está ubicado en l…
$406,123
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Ático Ático 3 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Ático Ático 3 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 150 m²
Piso 4/4
Apartamentos con vistas al mar y comodidades de un hotel de cinco estrellas en Alanya Kargıc…
$378,140
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Ático Ático 3 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Ático Ático 3 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 114 m²
Pisos en un amplio proyecto cerca del mar en Alanya Demirtaş Los pisos se encuentran en un p…
$156,705
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Ático Ático 3 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Ático Ático 3 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 115 m²
Apartamentos de lujo en un proyecto de concepto de hotel con servicio de traslado en Payalla…
$203,086
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Ático Ático 3 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Ático Ático 3 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 193 m²
Apartamentos con Vistas al Mar y a la Ciudad en Venta en Kestel, Alanya Kestel es una de las…
$415,923
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Ático Ático 4 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Ático Ático 4 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 121 m²
Número de plantas 5
Pisos con estilo en una ubicación tranquila en plena naturaleza en Oba, Alanya Los pisos est…
$382,217
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Ático Ático 4 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Ático Ático 4 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 155 m²
Número de plantas 6
Pisos en un complejo premium con diseños elegantes en Alanya Kargıcak Alanya es uno de los l…
$392,718
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Ático Ático 4 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Ático Ático 4 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 115 m²
Apartamentos Elegantes con Piscina Climatizada en Alanya Alanya es un popular destino de vac…
$894,707
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Ático Ático 6 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Ático Ático 6 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 250 m²
Número de plantas 4
Apartamentos de Inversión con Vistas al Castillo y al Mar en Alanya Alanya es una de las reg…
$921,539
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Ático Ático 3 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Ático Ático 3 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 103 m²
Apartamentos con Vistas al Mar en un Complejo a 800 M del Mar en Alanya Avsallar Avsallar, u…
$237,533
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Ático Ático 3 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Ático Ático 3 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 110 m²
Pisos Listos para Entrar a Vivir a Poca Distancia a Pie de Servicios en Alanya Kestel Kestel…
$223,199
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Ático Ático 3 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Ático Ático 3 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 98 m²
Apartamentos en Alanya Mahmutlar en un Complejo a 500 m del Mar con Actividades El distrito …
$179,059
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