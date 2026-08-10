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Casas con piscina en Venta en Muratpasa, Turquía

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dúplex
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11 propiedades total found
Villa 4 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Villa 4 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 157 m²
Piso 1/2
Para la ciudadanía Para la inversión Lo que tienes: 3+1 villas en una zona tranquila y pre…
$691,170
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Adosado Adosado 3 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 106 m²
Piso 1/5
En alquiler. Lo que tienes: Complejo de diseño a 350 m de la playa Cleopatra. Zona / playa…
$408,942
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Villa 6 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Villa 6 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 512 m²
Piso 1/3
Para la ciudadanía En alquiler. Para la inversión Lo que tienes: Un nuevo proyecto de dos…
$2,88M
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Villa 4 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Villa 4 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 5
Área 462 m²
Piso 1/13
Para la ciudadanía En alquiler. Para la inversión Lo que tienes: Villas de primera clase …
$968,790
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Villa 5 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Villa 5 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 298 m²
Piso 1/5
En alquiler. Para la inversión Lo que tienes: Villas de clase Premium en Alanya con vistas…
$1,74M
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Villa 7 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Villa 7 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 7
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 7
Área 680 m²
Piso 1/3
En alquiler. Lo que usted consigue: Villa de lujo 5+2 en la zona Bektash con impresionantes…
$1,81M
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Villa 4 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Villa 4 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 336 m²
Piso 1/6
What you get: Premium villas in the project with panoramic views of the Mediterranean Sea. A…
$3,46M
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Villa 5 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Villa 5 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 434 m²
Piso 1/3
En alquiler. Para la inversión Lo que tienes: Villas 4+1 con vistas panorámicas en las mon…
$2,20M
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Villa 4 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Villa 4 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 298 m²
Piso 1/7
Lo que tienes: Villa de lujo lista 3+1 en el área de Tepe. En construcción: La construcció…
$3,74M
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Villa 4 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Villa 4 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 160 m²
Número de plantas 2
Villas modernas con piscina privada en el prestigioso distrito de Güzelbağ, MuratpaşaElegant…
$743,164
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Agencia
INEST HOMES
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Villa 4 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Villa 4 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 455 m²
Piso 5/5
For citizenship For rent For investment What you get: A villa in a unique project in the …
$1,15M
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