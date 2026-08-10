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Casas en la montaña en Venta en Muratpasa, Turquía

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villas
133
adosados
21
dúplex
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49 propiedades total found
Casa 5 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Casa 5 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 340 m²
Villas en venta con piscina privada y jardín dentro del complejo en Alanya Turquía Alanya de…
$953,056
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Villa 4 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Villa 4 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 157 m²
Piso 1/2
Para la ciudadanía Para la inversión Lo que tienes: 3+1 villas en una zona tranquila y pre…
$691,170
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Villa 6 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Villa 6 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 555 m²
Villas independientes con cómodos espacios de vida en Bektaş Alanya. Las villas están situad…
$2,03M
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Dúplex 5 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Dúplex 5 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 250 m²
Número de plantas 12
Apartamentos de diseño especial cerca del mar en Alanya Alanya es una región desarrollada en…
$608,515
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Adosado Adosado 3 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 70 m²
Número de plantas 4
El complejo, completado en 2025 en el Centro Antalya, consta de dos bloques. Se encuentra a …
$150,063
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Adosado Adosado 2 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 51 m²
Número de plantas 4
El complejo, completado en 2025 en el Centro Antalya, consta de dos bloques. Se encuentra a …
$116,178
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Villa 5 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Villa 5 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 290 m²
Número de plantas 2
Villas con piscina privada y vistas al mar en Alanya Villas independientes lujosamente diseñ…
$782,813
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Casa 3 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Casa 3 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 112 m²
Elegantes villas de diseño entrelazadas con la naturaleza en Alanya Tepe Las villas indepen…
$513,185
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Adosado Adosado 2 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
Número de plantas 2
El complejo, construido en Antalya / Kundu en 2025, fue construido por una de las principale…
$156,128
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Villa 5 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Villa 5 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 190 m²
La casa está situada en el corazón del centro de la ciudad de Antalya, calle Işıklar. La ubi…
$425,272
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Villa 6 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Villa 6 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 430 m²
Villas con vistas a la ciudad y al mar y tecnología de domótica en Alanya, Antalya La región…
$2,08M
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Villa 7 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Villa 7 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 7
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 434 m²
Número de plantas 4
Villas independientes con vistas al castillo en un entorno natural en Bektaş Alanya Las eleg…
$2,96M
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Casa 4 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Casa 4 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 250 m²
Número de plantas 3
Casas con Vistas a la Ciudad y al Mar en Alanya Oba Las casas están situadas en Alanya Oba, …
$689,182
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Villa 6 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Villa 6 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 512 m²
Piso 1/3
Para la ciudadanía En alquiler. Para la inversión Lo que tienes: Un nuevo proyecto de dos…
$2,88M
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Villa 5 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Villa 5 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 310 m²
Número de plantas 3
Villas independientes con diseño y comodidades de lujo en Alanya Yeşilöz Alanya es uno de lo…
$1,30M
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Villa 5 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Villa 5 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 215 m²
Casas con vistas al mar en venta dentro de un complejo en Tepe, Alanya Estas casas se encuen…
$954,726
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Villa 4 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Villa 4 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 145 m²
Villas en venta con piscina privada y jardín dentro del complejo en Alanya Turquía Alanya de…
$906,848
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Casa 4 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Casa 4 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 126 m²
Elegantes villas de diseño entrelazadas con la naturaleza en Alanya Tepe Las villas indepen…
$655,737
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Villa 4 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Villa 4 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 297 m²
Número de plantas 2
Villa con Vista a la Ciudad y al Mar con Tecnología de Hogar Inteligente en Alanya Alanya es…
$3,73M
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Villa 5 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Villa 5 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 272 m²
Villa Independiente Rodeada de Naturaleza con Vistas al Mar, la Ciudad y las Montañas en Ala…
$1,39M
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Villa 8 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Villa 8 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 8
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 7
Área 650 m²
Número de plantas 3
Villa independiente de diseño personalizado con vistas a la ciudad, al castillo y al mar en …
$1,67M
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Villa 4 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Villa 4 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 5
Área 462 m²
Piso 1/13
Para la ciudadanía En alquiler. Para la inversión Lo que tienes: Villas de primera clase …
$968,790
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Villa 5 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Villa 5 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 298 m²
Piso 1/5
En alquiler. Para la inversión Lo que tienes: Villas de clase Premium en Alanya con vistas…
$1,74M
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Casa 6 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Casa 6 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 400 m²
Piso 1
Elegante diseño con vistas al mar Villas en Alanya İncekum Elegantes villas se encuentran en…
$705,346
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Villa 5 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Villa 5 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 202 m²
Villas en venta con piscina privada y jardín dentro del complejo en Alanya Turquía Alanya de…
$1,13M
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Casa 4 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Casa 4 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 350 m²
Villas en venta con piscina privada y jardín dentro del complejo en Alanya Turquía Alanya de…
$750,893
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Villa 6 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Villa 6 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 9
Área 350 m²
Villa tríplex con vistas a la ciudad y al mar y comodidades de lujo en Alanya La región de T…
$1,77M
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Villa 6 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Villa 6 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 500 m²
Villa a medida con materiales de piedra natural en Alanya, Avsallar Esta villa excepcional s…
$2,27M
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Dúplex 5 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Dúplex 5 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 190 m²
Apartamentos con Vista a la Ciudad y al Mar en Alanya, Antalya dentro del Complejo La región…
$551,007
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Villa 6 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Villa 6 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 677 m²
Número de plantas 3
Villas de diseño especial con piscina privada climatizada y jardín en Alanya Las villas en v…
$1,16M
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