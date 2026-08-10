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Dúplex en la montaña en venta en Muratpasa, Turquía

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Dúplex 5 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Dúplex 5 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 250 m²
Número de plantas 12
Apartamentos de diseño especial cerca del mar en Alanya Alanya es una región desarrollada en…
$608,515
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Dúplex 5 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Dúplex 5 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 190 m²
Apartamentos con Vista a la Ciudad y al Mar en Alanya, Antalya dentro del Complejo La región…
$551,007
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Dúplex 5 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Dúplex 5 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 156 m²
Número de plantas 5
Apartamentos Chic en venta en un complejo social con servicios en Alanya Oba Los apartament…
$295,878
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TekceTekce
Dúplex 6 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Dúplex 6 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 300 m²
Piso 11/12
Apartamento Dúplex con Vistas al Mar y al Parque en Lara Antalya Este elegante apartamento s…
$743,377
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