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Apartamentos con piscina en venta en Muratpasa, Turquía

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áticos
305
apartamentos de varios niveles
3
1 habitación
534
2 habitaciones
656
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64 propiedades total found
Apartamento 2 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
Piso 5
$156,665
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Apartamento 2 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 60 m²
Piso 2
What you get: An apartment with a 1+1 layout, with a total area of ​​60 m² (gross), is locat…
$172,483
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Apartamento 3 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 110 m²
Piso 8
Lo que se obtiene: apartamento moderno 2+1 con una superficie de 110 m2 bruto, situado en la…
$286,352
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Apartamento 4 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 180 m²
Piso 5/8
Lo que usted consigue: Espacioso nuevo apartamento 3+1 en el quinto piso Carcasa completamen…
$692,407
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Apartamento 2 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 53 m²
Piso 1/9
Para la ciudadanía Objeto de vídeo En alquiler. Para la inversión Lo que tienes: Nuevo c…
$269,556
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Apartamento 2 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 57 m²
Piso 1/4
Para la ciudadanía En alquiler. Para la inversión Lo que obtienes: Apartamentos en un pro…
$459,628
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Apartamento 3 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 75 m²
Piso 1/4
En alquiler. Para la inversión Lo que tienes: Nuevo proyecto de inversión con apartamentos…
$208,738
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Apartamento 2 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 42 m²
Piso 1/9
Para la ciudadanía En alquiler. Lo que usted consigue: Apartamentos en un nuevo complejo r…
$230,390
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Ático Ático 3 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Ático Ático 3 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 140 m²
Piso 9/10
En alquiler. Para la inversión Lo que tienes: Áticos a poca distancia de Cleopatra Beach, …
$488,427
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Apartamento 2 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 55 m²
Piso 1
Lo que tienes: Acogedor apartamento amueblado con un diseño funcional, alta ubicación del pi…
$116,890
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Apartamento 2 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 55 m²
Piso 4
Lo que usted consigue: un luminoso apartamento moderno 1+1 con una superficie de 55 m2, situ…
$175,194
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Apartamento 2 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 65 m²
Piso 2
Lo que tienes: Acogedor apartamento de planificación 1 + 1 con una superficie total de 65 m2…
$103,841
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Apartamento 2 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 55 m²
Piso 2
Lo que usted consigue: Nuevo apartamento luminoso 1+1 en un moderno complejo residencial sit…
$144,320
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Apartamento 2 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 67 m²
Piso 1/5
Para la ciudadanía En alquiler. Para la inversión Lo que tienes: Apartamentos en un nuevo…
$220,826
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Apartamento 2 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 69 m²
Piso 1/5
En alquiler. Para la inversión Lo que tienes: Apartamentos y áticos a poca distancia del M…
$284,532
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Apartamento 2 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 53 m²
Piso 1/5
Lo que tienes: Apartamentos en la primera costa en el centro de Alanya. En construcción: La…
$414,702
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Apartamento 4 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 176 m²
Piso 1
Lo que usted consigue: Espacioso apartamento lineal con tres dormitorios y un gran salón en …
$540,744
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Ático Ático 3 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Ático Ático 3 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 122 m²
Piso 1/5
En alquiler. Para la inversión Lo que consigues: Áticos en un complejo de baja altura cerc…
$391,663
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Apartamento 2 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 63 m²
Piso 1/9
Para la ciudadanía En alquiler. Para la inversión Lo que tienes: Apartamentos de lujo en …
$313,709
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Apartamento 2 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
Piso 3
$168,892
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Apartamento 2 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 67 m²
Piso 1/6
En alquiler. Para la inversión Lo que obtienes: Proyecto de inversión en el centro de Alan…
$242,367
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Apartamento 1 habitación en Muratpasa, Turquía
Apartamento 1 habitación
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 31 m²
Piso 1/5
Para la ciudadanía En alquiler. Para la inversión Lo que tienes: Apartamentos en un nuevo…
$271,860
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Apartamento 3 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 65 m²
Piso 1/12
En alquiler. Para la inversión Lo que tienes: Apartamentos cerca del mar en el centro de A…
$224,630
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Apartamento 2 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 63 m²
Piso 1
$190,309
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Apartamento 2 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 56 m²
Piso 1
$186,616
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Apartamento 2 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 63 m²
Piso 1/7
Para la ciudadanía Para la inversión Lo que tienes: Apartamentos en un complejo residencia…
$273,012
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Apartamento 2 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 47 m²
Piso 1/6
En alquiler. Para la inversión Lo que tienes: Apartamentos en un nuevo complejo en las col…
$214,606
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Ático Ático 3 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Ático Ático 3 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 128 m²
Piso 1
Lo que usted consigue: 2+1 dúplex apartamento con una superficie de 128 m2 se encuentra en e…
$212,388
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Apartamento 2 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 53 m²
Piso 1
Lo que tienes: Amplio apartamento de 1+1 con una superficie de 53 m2 con un diseño reflexivo…
$152,608
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Apartamento 2 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 55 m²
Piso 2/12
Lo que tienes: Acogedor apartamento 1 + 1 con una infraestructura de lujo desarrollada en el…
$189,890
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