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Apartamentos en la montaña en venta en Muratpasa, Turquía

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áticos
305
apartamentos de varios niveles
3
1 habitación
534
2 habitaciones
656
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317 propiedades total found
Apartamento 2 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 55 m²
Pisos con Vistas a la Montaña y la Ciudad en un Elegante Complejo de 2 Bloques en Alanya Oba…
$137,223
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Ático Ático 3 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Ático Ático 3 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 125 m²
Apartamentos llave en mano en Alanya Mahmutlar en un complejo de cuatro bloques con todas la…
$212,136
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Apartamento 2 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 70 m²
Apartamentos cómodos y de alta calidad con vistas al mar en Alanya Payallar Payallar, uno de…
$118,786
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Ático Ático 4 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Ático Ático 4 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 140 m²
Inmuebles en venta en un complejo como el concepto de hotel de cinco estrellas en Alanya Dem…
$264,186
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Apartamento 4 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 159 m²
Amplias Propiedades con Vistas al Mar en un Complejo con Servicios Completos en Alanya Oba O…
$432,619
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Ático Ático 3 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Ático Ático 3 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 115 m²
Nuevas propiedades inmobiliarias en una ubicación céntrica cerca del mar en Alanya Avsallar …
$290,043
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Ático Ático 5 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Ático Ático 5 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 240 m²
Apartamentos con Vistas Panorámicas a la Ciudad y al Mar en un Complejo de Un Solo Bloque en…
$626,183
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Ático Ático 3 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Ático Ático 3 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 110 m²
Número de plantas 12
Apartamentos con vistas al mar en un complejo de concepto de hotel de cinco estrellas en Ala…
$245,816
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Apartamento 4 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 183 m²
Número de plantas 7
Apartamentos conceptuales de hotel de cinco estrellas dentro del complejo en Alanya El proye…
$458,821
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Apartamento 2 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 63 m²
Apartamentos con Vista al Mar y la Montaña en un Complejo Extenso en Alanya Mahmutlar Los ap…
$110,234
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Apartamento 3 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 90 m²
Número de plantas 9
Pisos con vistas al mar en un complejo con instalaciones sociales en Demirtaş, Alanya Demirt…
$169,516
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Ático Ático 3 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Ático Ático 3 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 111 m²
Apartamentos con vista a la ciudad y la naturaleza en venta en Alanya Demirtaş en un complej…
$226,764
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Ático Ático 4 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Ático Ático 4 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 130 m²
Apartamentos en un proyecto cerca del mar en el centro de Alanya Alanya es una de las region…
$403,984
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Apartamento 3 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 72 m²
Apartamentos con estilo en una ubicación céntrica en Alanya Mahmutlar Mahmutlar es un área d…
$205,511
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Ático Ático 4 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Ático Ático 4 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 167 m²
Número de plantas 11
Pisos con vistas al mar y sistemas domésticos inteligentes en Alanya Los elegantes pisos est…
$784,519
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Apartamento 3 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 94 m²
Número de plantas 5
Apartamentos en un Complejo Social y Hotelero en Oba Alanya Los apartamentos con vistas al m…
$333,405
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Ático Ático 4 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Ático Ático 4 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 130 m²
Apartamentos de lujo en un proyecto de concepto de hotel con servicio de traslado en Payalla…
$220,493
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Ático Ático 3 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Ático Ático 3 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 148 m²
Pisos Frente al Mar en un Complejo Social en Alanya Mahmutlar Mahmutlar es conocido como el …
$599,408
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Ático Ático 3 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Ático Ático 3 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 99 m²
Apartamentos con vistas al mar en un complejo con concepto de hotel en Alanya, Turquía Los a…
$336,822
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Ático Ático 3 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Ático Ático 3 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 150 m²
Piso 4/4
Apartamentos con vistas al mar y comodidades de un hotel de cinco estrellas en Alanya Kargıc…
$378,140
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Ático Ático 3 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Ático Ático 3 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 114 m²
Pisos en un amplio proyecto cerca del mar en Alanya Demirtaş Los pisos se encuentran en un p…
$156,705
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Apartamento 2 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 65 m²
Elegantes propiedades en un proyecto de concepto hotelero cerca del mar en el centro de Alan…
$237,075
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Apartamento 2 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 55 m²
Piso 1/10
Apartamentos elegantes en un complejo exclusivo en Alanya Avsallar Los lujosos apartamentos …
$182,004
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Ático Ático 3 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Ático Ático 3 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 115 m²
Apartamentos de lujo en un proyecto de concepto de hotel con servicio de traslado en Payalla…
$203,086
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Apartamento 2 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 45 m²
Apartamentos con vistas a la ciudad y al mar en venta en un complejo en İskele, Alanya Los a…
$180,064
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Apartamento 2 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 65 m²
Número de plantas 11
Bienes inmuebles a poca distancia del mar y servicios en Mahmutlar Alanya Una propiedad inmo…
$128,726
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Apartamento 2 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 57 m²
Piso 1/4
Para la ciudadanía En alquiler. Para la inversión Lo que obtienes: Apartamentos en un pro…
$459,628
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Apartamento 3 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 85 m²
Número de plantas 4
Pisos con vistas al mar y al castillo en un complejo con piscina en venta en Alanya Oba Piso…
$327,217
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Apartamento 3 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 110 m²
Número de plantas 9
Pisos con vistas al mar en un complejo con instalaciones sociales en Demirtaş, Alanya Demirt…
$205,509
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Ático Ático 4 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Ático Ático 4 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 121 m²
Número de plantas 5
Pisos con estilo en una ubicación tranquila en plena naturaleza en Oba, Alanya Los pisos est…
$382,217
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