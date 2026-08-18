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Dúplex del mar en venta en Mudanya, Turquía

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6 propiedades total found
Dúplex 6 habitaciones en Mudanya, Turquía
Dúplex 6 habitaciones
Mudanya, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 344 m²
Piso 5/6
Apartamentos con Vista al Mar en Mudanya, Bursa, en un Complejo con Estacionamiento Los apar…
$458,666
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Dúplex 6 habitaciones en Mudanya, Turquía
Dúplex 6 habitaciones
Mudanya, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 360 m²
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Apartamento Dúplex en un Complejo con Piscina en Bursa El apartamento está ubicado en Mudany…
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Dúplex 6 habitaciones en Mudanya, Turquía
Dúplex 6 habitaciones
Mudanya, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 305 m²
Piso 5/6
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$458,666
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Dúplex 4 habitaciones en Mudanya, Turquía
Dúplex 4 habitaciones
Mudanya, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 240 m²
Piso 5/5
Apartamento Dúplex con Vistas al Mar en Venta en Bursa Mudanya Este apartamento está situado…
$302,302
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Dúplex 6 habitaciones en Mudanya, Turquía
Dúplex 6 habitaciones
Mudanya, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 330 m²
Piso 4/5
Apartamentos en un Complejo Prestigioso con Piscina en Bursa Mudanya Mudanya es el lugar más…
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Dúplex 5 habitaciones en Mudanya, Turquía
Dúplex 5 habitaciones
Mudanya, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 260 m²
Piso 5/6
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