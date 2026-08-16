Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Turquía
  3. Mezitli
  4. Residencial
  5. Apartamento
  6. Piscina

Apartamentos con piscina en venta en Mezitli, Turquía

;
1 habitación
168
2 habitaciones
157
3 habitaciones
36
4 habitaciones
12
Apartamento Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Apartamento 3 habitaciones en Mezitli, Turquía
UP UP
Apartamento 3 habitaciones
Mezitli, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
Piso 6/14
Lavinya Concept es un moderno complejo residencial y consta de 3 bloques de 14 plantas. Situ…
$171,023
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Vendedor particular
Idiomas hablados
English
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir