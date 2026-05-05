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Edificios industriales en venta en Provincia de Mersin, Turquía

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Producción 10 m² en Nacarli, Turquía
Producción 10 m²
Nacarli, Turquía
Área 10 m²
$110,45M
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