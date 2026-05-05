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Bungalow del mar en venta en Provincia de Mersin, Turquía

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Bungalow Bungalow 4 habitaciones en Erdemli, Turquía
Bungalow Bungalow 4 habitaciones
Erdemli, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 140 m²
Número de plantas 2
Villas a poca distancia del mar en Mersin Ayaş Mersin es una de las ciudades adecuadas para …
$608,525
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