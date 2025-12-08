Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Turquía
  3. Menteşe
  4. Residencial
  5. Apartamento
  6. Piscina

Apartamentos con piscina en venta en Mentese, Turquía

Apartamento Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Apartamento 2 habitaciones en Mentese, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Mentese, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 64 m²
Piso 2/4
Residencia con hermosas vistas del Mar Egeo.Conveniente apartamento 1 + 1 en la zona de Akbu…
$110,000
VAT
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Wabi Group
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Türkçe
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir