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Restaurantes en venta en Región del Mediterráneo, Turquía

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Restaurante, cafetería 230 m² en Muratpasa, Turquía
Restaurante, cafetería 230 m²
Muratpasa, Turquía
Área 230 m²
Local Comercial con Inquilino en Venta en una Ubicación Céntrica de Alanya Mahmutlar Mahmutl…
$808,237
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