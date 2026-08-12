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Negocio en Venta en Región del Mediterráneo, Turquía

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Negocio listo 60 m² en Región del Mediterráneo, Turquía
Negocio listo 60 m²
Región del Mediterráneo, Turquía
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 60 m²
Situado en el corazón de Avsallar en la calle Ataturk, una de las zonas más activas y dinámi…
$105,286
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