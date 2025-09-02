Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Turquía
  3. Mardin
  4. Residencial
  5. Casa
  6. Jardín

Casas con Jardín en Venta en Mardin, Turquía

Casa Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Casa 5 habitaciones en Buyukdere, Turquía
Casa 5 habitaciones
Buyukdere, Turquía
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 550 m²
Ubicado en el entorno sereno y verde de Sarıyer, uno de los barrios más tranquilos de Estamb…
$5,45M
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Mardin, Turquía

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir