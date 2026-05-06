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Villas en la montaña en venta en Manavgat, Turquía

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Villa 5 habitaciones en Manavgat, Turquía
Villa 5 habitaciones
Manavgat, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 310 m²
Villa con Vista a la Naturaleza, Piscina Privada y Jardín en Antalya, Manavgat El barrio de …
$445,502
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