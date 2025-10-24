Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Turquía
  3. Manavgat
  4. Residencial
  5. Casa
  6. Vistas al mar

Casas del mar en Venta en Manavgat, Turquía

Casa Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Casa 3 habitaciones en Manavgat, Turquía
Casa 3 habitaciones
Manavgat, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 108 m²
Número de plantas 2
Villa Frente al Mar de 2 Dormitorios con Jardín en Örenşehir, Manavgat Ubicada en Örenşehir,…
$381,780
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir