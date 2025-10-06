Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Turquía
  3. Kumluca
  4. Residencial
  5. Bungalow
  6. Vista a la montaña

Bungalow en la montaña en venta en Kumluca, Turquía

Bungalow Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Bungalow Bungalow 4 habitaciones en Adrasan, Turquía
Bungalow Bungalow 4 habitaciones
Adrasan, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 247 m²
Piso 1/1
Villa Independiente con Piscina y Chimenea en Adrasan, Antalya Adrasan, un pueblo costero en…
$600,889
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir