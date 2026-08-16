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Villas en la montaña en venta en Konyaalti, Turquía

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Villa 4 habitaciones en Konyaalti, Turquía
Villa 4 habitaciones
Konyaalti, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 160 m²
Número de plantas 2
Casa en Venta con Jardín Espacioso en Çağlarca Konyaaltı El barrio de Çağlarca, parte del di…
$314,633
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Villa 6 habitaciones en Konyaalti, Turquía
Villa 6 habitaciones
Konyaalti, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 445 m²
Número de plantas 4
Welcome to Cosy Life Villas! into our cozy villas for life, where you can welcome the new d…
$2,15M
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