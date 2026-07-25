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Áticos con Jardín en Venta Konyaalti, Turquía

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Ático Ático 5 habitaciones en Konyaalti, Turquía
Ático Ático 5 habitaciones
Konyaalti, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 180 m²
Piso 4
🌴 A spacious 4+1 duplex in the Liman district – ready for comfortable seaside living! We …
$400,000
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INEST HOMES
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