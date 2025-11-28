Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Casas con Terraza en Venta en Konyaalti, Turquía

Dúplex 5 habitaciones en Konyaalti, Turquía
Dúplex 5 habitaciones
Konyaalti, Turquía
Habitaciones 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 145 m²
Piso 5/5
$7,83M
Dúplex 4 habitaciones en Konyaalti, Turquía
Dúplex 4 habitaciones
Konyaalti, Turquía
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 155 m²
Piso 4/4
$10,38M
Dúplex 4 habitaciones en Konyaalti, Turquía
Dúplex 4 habitaciones
Konyaalti, Turquía
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 180 m²
Piso 2/2
$12,17M
Sky ApartmentsSky Apartments
Dúplex 5 habitaciones en Konyaalti, Turquía
Dúplex 5 habitaciones
Konyaalti, Turquía
Habitaciones 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 170 m²
Piso 4/4
$8,41M
Dúplex 4 habitaciones en Konyaalti, Turquía
Dúplex 4 habitaciones
Konyaalti, Turquía
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 115 m²
Piso 2/2
$7,36M
Casa 5 habitaciones en Konyaalti, Turquía
Casa 5 habitaciones
Konyaalti, Turquía
Habitaciones 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 179 m²
Piso 15/20
$98,55M
Estate Service 24Estate Service 24
