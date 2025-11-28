Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Turquía
  3. Konyaalti
  4. Residencial
  5. Dúplex
  6. Terraza

Dúplex con Terraza en venta en Konyaalti, Turquía

Dúplex Borrar
Eliminar
5 propiedades total found
Dúplex 5 habitaciones en Konyaalti, Turquía
Dúplex 5 habitaciones
Konyaalti, Turquía
Habitaciones 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 145 m²
Piso 5/5
$7,83M
Dejar una solicitud
Dúplex 4 habitaciones en Konyaalti, Turquía
Dúplex 4 habitaciones
Konyaalti, Turquía
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 155 m²
Piso 4/4
$10,38M
Dejar una solicitud
Dúplex 4 habitaciones en Konyaalti, Turquía
Dúplex 4 habitaciones
Konyaalti, Turquía
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 180 m²
Piso 2/2
$12,17M
Dejar una solicitud
OneOne
Dúplex 5 habitaciones en Konyaalti, Turquía
Dúplex 5 habitaciones
Konyaalti, Turquía
Habitaciones 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 170 m²
Piso 4/4
$8,41M
Dejar una solicitud
Dúplex 4 habitaciones en Konyaalti, Turquía
Dúplex 4 habitaciones
Konyaalti, Turquía
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 115 m²
Piso 2/2
$7,36M
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir