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Dúplex en la montaña en venta en Konyaalti, Turquía

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Dúplex 3 habitaciones en Konyaalti, Turquía
Dúplex 3 habitaciones
Konyaalti, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 105 m²
Piso 1/4
Apartamentos con vistas a la montaña cerca de la playa en un complejo seguro con piscina en …
$286,170
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