  1. Realting.com
  2. Turquía
  3. Kızıltepe
  4. Residencial
  5. Casa
  6. Jardín

Casas con Jardín en Venta en Kiziltepe, Turquía

1 propiedad total found
Casa 5 habitaciones en Buyukdere, Turquía
Casa 5 habitaciones
Buyukdere, Turquía
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 550 m²
Ubicado en el entorno sereno y verde de Sarıyer, uno de los barrios más tranquilos de Estamb…
$5,45M
