Casas con garaje en Venta en Kepez, Turquía

3 propiedades total found
Adosado Adosado 2 habitaciones en Kepez, Turquía
Adosado Adosado 2 habitaciones
Kepez, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
Número de plantas 5
El complejo, completado en 2025, se encuentra en la región de Antalya / Kepez. El complejo i…
$70,173
Villa 3 habitaciones en Kepez, Turquía
Villa 3 habitaciones
Kepez, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 125 m²
Número de plantas 2
$220,054
Adosado Adosado 2 habitaciones en Kepez, Turquía
Adosado Adosado 2 habitaciones
Kepez, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
Número de plantas 8
El complejo, completado en 2023, se encuentra en el barrio Göksu de Antalya/Kepez. Se encuen…
$105,259
