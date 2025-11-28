Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Turquía
  3. Kepez
  4. Residencial
  5. Dúplex
  6. Terraza

Dúplex con Terraza en venta en Kepez, Turquía

Dúplex Borrar
Eliminar
4 propiedades total found
Dúplex 6 habitaciones en Kepez, Turquía
Dúplex 6 habitaciones
Kepez, Turquía
Habitaciones 6
Nº de cuartos de baño 2
Área 220 m²
Piso 2/2
$5,91M
Dejar una solicitud
Dúplex 5 habitaciones en Kepez, Turquía
Dúplex 5 habitaciones
Kepez, Turquía
Habitaciones 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 200 m²
Piso 2/2
$4,23M
Dejar una solicitud
Dúplex 6 habitaciones en Kepez, Turquía
Dúplex 6 habitaciones
Kepez, Turquía
Habitaciones 6
Nº de cuartos de baño 3
Área 211 m²
Piso 3/3
$9,57M
Dejar una solicitud
OneOne
Dúplex 6 habitaciones en Kepez, Turquía
Dúplex 6 habitaciones
Kepez, Turquía
Habitaciones 6
Nº de cuartos de baño 2
Área 2 m²
Piso 3
$7,19M
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir