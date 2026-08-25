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Apartamentos con piscina en venta en Kepez, Turquía

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1 habitación
28
2 habitaciones
34
3 habitaciones
17
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5 propiedades total found
Apartamento 2 habitaciones en Kepez, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Kepez, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 64 m²
Piso 1/7
Nuevo complejo residencial en Antalya Silencio La primera entrega es sólo 35% tención Instal…
$115 500
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Apartamento 3 habitaciones en Kepez, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Kepez, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 77 m²
Un complejo residencial lleno de lujo y vida social, uno de los proyectos residenciales más …
$166 000
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Apartamento 2 habitaciones en Odabasi, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Odabasi, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
$45 304
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Red Fenix MontenegroRed Fenix Montenegro
Apartamento 2 habitaciones en Kepez, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Kepez, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
$34 736
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Apartamento 4 habitaciones en Kepez, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Kepez, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 126 m²
Un complejo residencial lleno de lujo y vida social, uno de los proyectos residenciales más …
$279 000
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