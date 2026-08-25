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Apartamentos del mar en venta en Kepez, Turquía

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1 habitación
28
2 habitaciones
34
3 habitaciones
17
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9 propiedades total found
Apartamento 2 habitaciones en Kepez, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Kepez, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 68 m²
Número de plantas 5
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$111 489
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Apartamento 3 habitaciones en Kepez, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Kepez, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Número de plantas 7
Apartamentos con Vista al Mar y a la Ciudad en el Barrio de Çankaya, Antalya Los apartamento…
$369 168
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Apartamento 4 habitaciones en Kepez, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Kepez, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 130 m²
Número de plantas 5
Apartamentos con Vistas a la Montaña y al Mar cerca del Hospital de la Ciudad de Antalya en …
$281 348
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DD CO DEDD CO DE
Apartamento 4 habitaciones en Kepez, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Kepez, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 160 m²
Piso 12/12
Pisos de 3 dormitorios con vistas al mar en Antalya Kepez Terra Manzara Los apartamentos con…
$490 680
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Apartamento 2 habitaciones en Kepez, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Kepez, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 55 m²
Número de plantas 5
Apartamentos con Vistas a la Montaña y al Mar cerca del Hospital de la Ciudad de Antalya en …
$94 561
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Apartamento 4 habitaciones en Kepez, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Kepez, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 175 m²
Número de plantas 7
Apartamentos con Vista al Mar y a la Ciudad en el Barrio de Çankaya, Antalya Los apartamento…
$519 143
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TekceTekce
Apartamento 4 habitaciones en Kepez, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Kepez, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 155 m²
Número de plantas 7
Apartamentos con Vista al Mar y a la Ciudad en el Barrio de Çankaya, Antalya Los apartamento…
$496 070
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Apartamento 1 habitación en Kepez, Turquía
Apartamento 1 habitación
Kepez, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 40 m²
Piso 1/8
$115 948
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Agencia
Alanya-home
Idiomas hablados
English, Русский, Français, Türkçe
Apartamento 3 habitaciones en Kepez, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Kepez, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 110 m²
Número de plantas 10
Complejo residencial – Kepez, Antalya, Turquía
$266 573
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