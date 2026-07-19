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Villas con Jardín en venta en Kemer, Turquía

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Villa 4 habitaciones en Kemer, Turquía
Villa 4 habitaciones
Kemer, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 165 m²
Número de plantas 2
Villa moderna con piscina privada en Kemer – lista para ocupaciónImagínese mañanas con vista…
$411,598
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INEST HOMES
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