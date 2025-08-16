Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Turquía
  3. Kaş
  4. Residencial
  5. Casa grande
  6. Piscina

Mansiones con piscina en venta en Kas, Turquía

Casa grande Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Casa grande 8 habitaciones en Kas, Turquía
Casa grande 8 habitaciones
Kas, Turquía
Habitaciones 8
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 7
Área 6 000 m²
Número de plantas 2
Esta propiedad única se encuentra en el pueblo de Sarıbelen (Kaş), en una parcela natural de…
$4,59M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Vendedor particular
Idiomas hablados
English, Türkçe
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir