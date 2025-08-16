Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Turquía
  3. Kaş
  4. Residencial
  5. Casa grande
  6. Vista a la montaña

Mansiones en la montaña en venta en Kas, Turquía

Casa grande Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Casa grande 8 habitaciones en Kas, Turquía
Casa grande 8 habitaciones
Kas, Turquía
Habitaciones 8
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 7
Área 6 000 m²
Número de plantas 2
Esta propiedad única se encuentra en el pueblo de Sarıbelen (Kaş), en una parcela natural de…
$4,59M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Vendedor particular
Idiomas hablados
English, Türkçe
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir