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Dúplex en la montaña en venta en Kas, Turquía

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Dúplex 3 habitaciones en Kas, Turquía
Dúplex 3 habitaciones
Kas, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 80 m²
Piso 3/3
Apartamentos de lujo de 2 y 3 dormitorios con vistas al mar en un complejo con piscina en Ka…
$342,553
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