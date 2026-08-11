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Apartamentos con piscina en venta en Kas, Turquía

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4
3 habitaciones
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1 propiedad total found
Apartamento 2 habitaciones en Kalkan, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Kalkan, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 6
$1,53M
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