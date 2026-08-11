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Apartamentos en la montaña en venta en Kas, Turquía

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2 habitaciones
4
3 habitaciones
3
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2 propiedades total found
Apartamento 4 habitaciones en Kas, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Kas, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 110 m²
Piso 1/3
Apartamentos de lujo de 2 y 3 dormitorios con vistas al mar en un complejo con piscina en Ka…
$522,539
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Ático Ático 3 habitaciones en Kas, Turquía
Ático Ático 3 habitaciones
Kas, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Número de plantas 3
Apartamento Dúplex de 2 Dormitorios con Vistas al Mar en el Centro de Kaş Antalya Kaş, ubica…
$292,206
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