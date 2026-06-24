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Dúplex con Terraza en venta en Kagithane, Turquía

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Dúplex 4 habitaciones en Lale Sokagi, Turquía
Dúplex 4 habitaciones
Lale Sokagi, Turquía
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Piso 3/4
$8,72M
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