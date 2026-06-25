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Apartamentos de varios niveles con Terraza en venta en Izmir, Turquía

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Apartamentos multinivel 4 habitaciones en Aegean Region, Turquía
Apartamentos multinivel 4 habitaciones
Aegean Region, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 250 m²
Piso 4/2
DESCRIPCIÓN: Se ofrece a la venta un amplio apartamento dúplex 3+1 ubicado en Bostanlı, u…
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