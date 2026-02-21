Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Turquía
  3. Ipsala
  4. Residencial

Propiedades residenciales en venta en Ipsala, Turquía

No se encontraron objetos en esta región. Sea el primero en añadir su objeto a nuestra plataforma
Propiedades similares áreas circundantes

Puede ver las propiedades en venta en otras secciones de nuestro portal
Apartamento 2 habitaciones en Aksu, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Aksu, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 55 m²
Número de plantas 4
Apartamentos de 1 Dormitorio en un Complejo con Piscina en Antalya Altıntaş El barrio de Alt…
$102,413
Apartamento 2 habitaciones en Gazipasa, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Gazipasa, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 55 m²
Piso 2/10
Ubicación en el Parque Tropical de Gazipaşa Pazarcı Apartamentos 1+1 en un maravilloso comp…
$76,985
VAT
Apartamento 2 habitaciones en Golbasi, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Golbasi, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 58 m²
Número de plantas 4
Pisos Nuevos en Venta en İncek Ankara Situado en el moderno eje de desarrollo de Ankara, İnc…
$94,173
Otium DevelopmentOtium Development
Adosado Adosado 4 habitaciones en Yaylali, Turquía
Adosado Adosado 4 habitaciones
Yaylali, Turquía
Dormitorios 4
Área 275 m²
Piso 1/2
$1,41M
Apartamento 3 habitaciones en Aksu, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Aksu, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 73 m²
Piso 6
Apartamento de 2 Dormitorios con Orientación sur en Venta en Antalya Altıntaş Ubicado en el …
$143,614
Casa 5 habitaciones en Guzelbahce, Turquía
Casa 5 habitaciones
Guzelbahce, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 200 m²
Piso 1/2
Nuevas Villas Adosadas en Venta en Güzelbahçe, İzmir Estas villas se encuentran en Güzelbahç…
$988,817
Apartamento 2 habitaciones en Zeytinburnu, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Zeytinburnu, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 53 m²
Número de plantas 13
Apartamentos a Distancia a Pie del Metrobus en Zeytinburnu, Estambul Estos apartamentos está…
$248,381
Apartamento 4 habitaciones en Aksu, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Aksu, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 112 m²
Piso 11/12
Apartamentos elegantes en un proyecto de baja altura con piscina en Altıntaş Antalya es cono…
$994,703
Apartamento 2 habitaciones en Karabaglar, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Karabaglar, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
Piso 1/9
Apartamentos con Vista a la Ciudad en un Edificio Nuevo en Poligon, İzmir Estos apartamentos…
$130,665
Villa 5 habitaciones en Fethiye, Turquía
Villa 5 habitaciones
Fethiye, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 240 m²
Número de plantas 2
Villa de Lujo de 4 Dormitorios Cerca de la Playa en Fethiye Fethiye es uno de los distritos …
$1,18M
Apartamento 2 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 56 m²
Número de plantas 5
Pisos a Poca Distancia a Pie del Centro Comercial en Antalya Lara Çağlayan El barrio de Lara…
$170,689
Apartamento 3 habitaciones en Zeytinburnu, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Zeytinburnu, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 80 m²
Número de plantas 13
Apartamentos a Distancia a Pie del Metrobus en Zeytinburnu, Estambul Estos apartamentos está…
$348,440
