Apartamentos del lago en venta en Ipekyolu, Turquía

1 propiedad total found
Apartamento 4 habitaciones en Ipekyolu, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Ipekyolu, Turquía
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 180 m²
Piso 2/8
$6,44M
