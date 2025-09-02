Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Turquía
  3. Halkapınar
  4. Residencial
  5. Apartamento
  6. Piscina

Apartamentos con piscina en venta en Halkapinar, Turquía

Apartamento Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Apartamento 1 habitacion en Halkapinar, Turquía
Apartamento 1 habitacion
Halkapinar, Turquía
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 84 m²
Descubra el epítome de lujo viviendo con estos apartamentos con vistas al mar situados en un…
$284,273
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir