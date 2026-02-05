Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Propiedades residenciales en venta en Gomec, Turquía

1 propiedad total found
Villa 4 habitaciones en Sahilyolu Caddesi, Turquía
Villa 4 habitaciones
Sahilyolu Caddesi, Turquía
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 130 m²
Número de plantas 2
$15,35M
