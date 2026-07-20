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Casas con Terraza en Venta en Gazipasa, Turquía

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1 propiedad total found
Casa 5 habitaciones en Beyrebucak, Turquía
Casa 5 habitaciones
Beyrebucak, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 300 m²
Número de plantas 2
Nueva Propiedad Completa En Venta En Gazipaşa Beyrebucak Maravillosa Casa Independiente Tot…
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Agencia
gazivisor / Bienes Raíces & Inversión
Idiomas hablados
English, Türkçe
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