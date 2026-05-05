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Apartamentos del lago en venta en Gazipasa, Turquía

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áticos
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Apartamento 2 habitaciones en Gazipasa, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Gazipasa, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 70 m²
Piso 10/10
Ubicación en el Parque Tropical de Gazipaşa Pazarcı Apartamentos 1+1 en un maravilloso comp…
$95,936
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Agencia
gazivisor / Bienes Raíces & Inversión
Idiomas hablados
English, Türkçe
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Apartamento 5 habitaciones en Corus, Turquía
Apartamento 5 habitaciones
Corus, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 250 m²
Piso 9/9
Descubre este **Apartamento lujoso 4+1 en venta** en el tranquilo y próximo distrito de **Ga…
$278,863
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